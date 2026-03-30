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Pearson Aktie

Pearson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Pearson-Performance 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Pearson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Pearson-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug an diesem Tag 9,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,436 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 053,34 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 27.03.2026 auf 9,54 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 5,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pearson einen Börsenwert von 5,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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