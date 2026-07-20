Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Lukratives Pearson-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 10 Jahren verdient
Pearson-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pearson-Papier an diesem Tag bei 9,67 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pearson-Aktie investiert, befänden sich nun 1 034,661 Pearson-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 12,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 990,17 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 29,90 Prozent.
Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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