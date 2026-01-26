FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Pearson-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Pearson-Anteile bei 7,67 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,346 Pearson-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 263,05 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 23.01.2026 auf 9,69 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Pearson belief sich jüngst auf 6,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at