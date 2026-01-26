Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Rentable Pearson-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Pearson-Anteile bei 7,67 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,346 Pearson-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 263,05 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 23.01.2026 auf 9,69 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,31 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Pearson belief sich jüngst auf 6,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: Wäre ein Investment in Pearson vor 3 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Pearson plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|11,15
|0,77%