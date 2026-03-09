Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Investition im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 09.03.2025 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,83 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 77,942 Pearson-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 9,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 760,72 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,93 Prozent.
Insgesamt war Pearson zuletzt 6,12 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
09.03.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)