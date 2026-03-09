FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.03.2025 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,83 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 77,942 Pearson-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 9,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 760,72 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,93 Prozent.

Insgesamt war Pearson zuletzt 6,12 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at