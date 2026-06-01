FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pearson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pearson-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,65 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,837 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 11,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 954,51 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,55 Prozent eingebüßt.

Alle Pearson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at