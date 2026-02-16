Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Anlage im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: Wäre eine Investition in Pearson von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,15 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,266 Pearson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 005,24 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 13.02.2026 auf 9,20 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,52 Prozent angewachsen.
Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,80 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|10,35
|-1,52%
