FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.12.2022 wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pershing Square-Anteile an diesem Tag bei 29,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,401 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pershing Square-Papiere wären am 01.12.2025 167,62 GBP wert, da der Schlussstand 49,28 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,62 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Pershing Square belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at