FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Pershing Square-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pershing Square-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Pershing Square-Aktie betrug an diesem Tag 26,15 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 38,239 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 47,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 826,29 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 826,29 GBP, was einer positiven Performance von 82,63 Prozent entspricht.

Insgesamt war Pershing Square zuletzt 8,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at