Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pershing Square-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,05 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,328 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 130,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,26 GBP belief. Damit wäre die Investition um 30,65 Prozent gestiegen.
Am Markt war Pershing Square jüngst 6,78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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