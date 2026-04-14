Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Profitable Pershing Square-Anlage?
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14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,90 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,950 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pershing Square-Papiers auf 41,26 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,71 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 7,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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