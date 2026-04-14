Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Pershing Square-Anlage? 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Pershing Square eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,90 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,950 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pershing Square-Papiers auf 41,26 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,71 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 7,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pershing Square Holdings

mehr Nachrichten