Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Pershing Square-Investition? 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Pershing Square-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pershing Square-Anteile betrug an diesem Tag 29,15 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Pershing Square-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,305 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 48,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,42 Prozent vermehrt.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pershing Square Holdingsmehr Nachrichten

Analysen zu Pershing Square Holdingsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pershing Square Holdings 54,00 -2,17% Pershing Square Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen