Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pershing Square-Anteile betrug an diesem Tag 29,15 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Pershing Square-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,305 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 48,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,42 Prozent vermehrt.
Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
