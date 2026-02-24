Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Investition
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pershing Square-Anteile an diesem Tag 29,00 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Pershing Square-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,828 Pershing Square-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 42,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 586,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,86 Prozent vermehrt.
Der Pershing Square-Wert an der Börse wurde auf 7,43 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
