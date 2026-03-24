Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Rentable Pershing Square-Investition?
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pershing Square-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Pershing Square-Anteile an diesem Tag 27,80 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,597 Pershing Square-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,30 GBP, da sich der Wert einer Pershing Square-Aktie am 23.03.2026 auf 39,56 GBP belief. Mit einer Performance von +42,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Pershing Square eine Marktkapitalisierung von 6,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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