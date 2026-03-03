Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Lohnendes Pershing Square-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pershing Square-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Pershing Square-Aktie bei 26,20 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,817 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 42,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,07 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
