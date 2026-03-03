Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Pershing Square-Investment? 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pershing Square-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Pershing Square-Aktie bei 26,20 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,817 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 42,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,07 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pershing Square Holdings

mehr Nachrichten