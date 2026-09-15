FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,911 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,72 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 467,70 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 467,70 GBP entspricht einer Performance von +46,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete Pershing Square eine Marktkapitalisierung von 6,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at