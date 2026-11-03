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Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Langfristige Anlage 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.11.2023 wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,56 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 338,295 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Pershing Square-Papiers auf 38,96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 179,97 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pershing Square einen Börsenwert von 6,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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