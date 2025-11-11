FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pershing Square-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pershing Square-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Pershing Square-Anteile an diesem Tag bei 22,45 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,454 Pershing Square-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 47,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,69 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 110,69 Prozent.

Der Börsenwert von Pershing Square belief sich zuletzt auf 8,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at