FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Pershing Square-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,70 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,653 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Pershing Square-Papiere wären am 22.12.2025 127,32 GBP wert, da der Schlussstand 48,00 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 127,32 GBP, was einer positiven Performance von 27,32 Prozent entspricht.

Am Markt war Pershing Square jüngst 8,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at