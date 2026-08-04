FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Pershing Square-Investment gewesen.

Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,02 GBP. Bei einem Pershing Square-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,378 Pershing Square-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 951,24 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 03.08.2026 auf 39,02 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Pershing Square eine Marktkapitalisierung von 6,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at