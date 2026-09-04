Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Persimmon-Performance
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04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Persimmon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Persimmon von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2023 wurden Persimmon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Persimmon-Anteile bei 10,55 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,483 Persimmon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Persimmon-Papiers auf 11,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,72 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 8,72 Prozent vermehrt.
Alle Persimmon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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