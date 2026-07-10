Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Persimmon-Investment im Blick
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10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Persimmon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Persimmon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Persimmon-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,93 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Persimmon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,685 Persimmon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (10,37 GBP), wäre die Investition nun 1 044,10 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,41 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Persimmon eine Marktkapitalisierung von 3,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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