Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

Phoenix Group-Performance im Blick 13.03.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Phoenix Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Phoenix Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,92 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 168,919 Phoenix Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Phoenix Group-Aktie auf 6,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 171,45 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,15 Prozent.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

