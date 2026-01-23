FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Phoenix Group Holdings Aktie
Am 23.01.2021 wurde das Phoenix Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,96 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Phoenix Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,369 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,25 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 104,10 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Phoenix Group bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
