Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Phoenix Group-Investmentbeispiel
|
09.01.2026 10:05:10
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Phoenix Group-Aktie investiert, befänden sich nun 204,248 Phoenix Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 518,59 GBP, da sich der Wert einer Phoenix Group-Aktie am 08.01.2026 auf 7,44 GBP belief. Damit wäre die Investition 51,86 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Phoenix Group einen Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Group Holdings
|
09.01.26
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.12.25