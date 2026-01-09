FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phoenix Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Phoenix Group-Aktie investiert, befänden sich nun 204,248 Phoenix Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 518,59 GBP, da sich der Wert einer Phoenix Group-Aktie am 08.01.2026 auf 7,44 GBP belief. Damit wäre die Investition 51,86 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Phoenix Group einen Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at