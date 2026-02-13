FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phoenix Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Phoenix Group Holdings Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Phoenix Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,26 GBP. Bei einem Phoenix Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,980 Phoenix Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (7,45 GBP), wäre die Investition nun 118,97 GBP wert. Damit wäre die Investition um 18,97 Prozent gestiegen.
Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
