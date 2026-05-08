Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Hochrechnung
|
08.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phoenix Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 05.05.2023 wurde die Phoenix Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 5,78 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Phoenix Group-Aktie investiert hat, hat nun 17,313 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Phoenix Group-Anteile wären am 07.05.2026 132,79 GBP wert, da der Schlussstand 7,67 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,79 Prozent.
Der Phoenix Group-Wert an der Börse wurde auf 7,62 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Group Holdings
|
08.05.26
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phoenix Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.05.26
|FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.04.26
|LSE-Handel: FTSE 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
17.04.26