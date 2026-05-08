FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phoenix Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Phoenix Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.05.2023 wurde die Phoenix Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 5,78 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Phoenix Group-Aktie investiert hat, hat nun 17,313 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Phoenix Group-Anteile wären am 07.05.2026 132,79 GBP wert, da der Schlussstand 7,67 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,79 Prozent.

Der Phoenix Group-Wert an der Börse wurde auf 7,62 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at