Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Phoenix Group-Investition? 19.12.2025 10:03:56

FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Phoenix Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2022 wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 671,123 Phoenix Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 149,06 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Papiers am 18.12.2025 auf 7,27 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21,49 Prozent vermehrt.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Phoenix Group Holdingsmehr Nachrichten