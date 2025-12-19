Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Lukrative Phoenix Group-Investition?
|
19.12.2025 10:03:56
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 19.12.2022 wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 671,123 Phoenix Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 149,06 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Papiers am 18.12.2025 auf 7,27 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21,49 Prozent vermehrt.
Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Group Holdingsmehr Nachrichten
|
19.12.25
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)