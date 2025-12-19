FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Phoenix Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2022 wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 671,123 Phoenix Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 149,06 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Papiers am 18.12.2025 auf 7,27 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21,49 Prozent vermehrt.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at