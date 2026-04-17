FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Phoenix Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Phoenix Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.04.2021 wurden Phoenix Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,58 GBP wert. Bei einem Phoenix Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,194 Phoenix Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,98 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Anteils am 16.04.2026 auf 7,43 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 2,02 Prozent.

Insgesamt war Phoenix Group zuletzt 7,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at