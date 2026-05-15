FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Group-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Phoenix Group-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Phoenix Group am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,55 GBP vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 1,85 Prozent angehoben. Phoenix Group zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 548,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,81 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die Phoenix Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 7,66 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Phoenix Group, demnach wird der Phoenix Group-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Phoenix Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Phoenix Group-Papier eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 10,59 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Phoenix Group-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Phoenix Group via London 4,94 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 605,23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Phoenix Group- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,58 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 7,52 Prozent sinken.

Kerndaten von Phoenix Group

Phoenix Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7,483 Mrd. GBP. Das KGV von Phoenix Group beläuft sich aktuell auf 0,00. 2025 setzte Phoenix Group 18,243 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,47 GBP.

Redaktion finanzen.at