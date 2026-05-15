Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Ausschüttung an Investoren
|
15.05.2026 14:03:42
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Group-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Phoenix Group am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,55 GBP vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 1,85 Prozent angehoben. Phoenix Group zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 548,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,81 Prozent an.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Letztlich notierte die Phoenix Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 7,66 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Phoenix Group, demnach wird der Phoenix Group-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Phoenix Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Phoenix Group-Papier eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 10,59 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Phoenix Group-Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Phoenix Group via London 4,94 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 605,23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Phoenix Group- Dividendenprognose
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,58 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 7,52 Prozent sinken.
Kerndaten von Phoenix Group
Phoenix Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7,483 Mrd. GBP. Das KGV von Phoenix Group beläuft sich aktuell auf 0,00. 2025 setzte Phoenix Group 18,243 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,47 GBP.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Group Holdings
|
15.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phoenix Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phoenix Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.05.26