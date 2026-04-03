Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Profitables Prudential-Investment?
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03.04.2026 10:03:38
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,66 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,851 Prudential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Prudential-Anteile wären am 02.04.2026 1 013,12 GBP wert, da der Schlussstand 10,80 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,31 Prozent erhöht.
Prudential erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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