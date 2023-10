FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prudential-Aktien verdienen können.

Das Prudential-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Prudential-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,240 Prudential-Anteilen. Die gehaltenen Prudential-Aktien wären am 26.10.2023 101,54 GBP wert, da der Schlussstand 8,30 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prudential eine Marktkapitalisierung von 22,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at