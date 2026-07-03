Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Profitabler Prudential-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Prudential-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 094,571 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 241,24 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 02.07.2026 auf 10,27 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,41 Prozent vermehrt.
Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 25,94 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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