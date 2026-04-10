Prudential Aktie

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WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Prudential-Anlage unter der Lupe 10.04.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Prudential-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Prudential-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 374,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Prudential-Anteile wären am 09.04.2026 15 404,18 GBP wert, da der Schlussstand 11,21 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,04 Prozent.

Am Markt war Prudential jüngst 27,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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