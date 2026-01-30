Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

Hochrechnung 30.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prudential-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,64 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,885 Prudential-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 027,18 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Papiers am 29.01.2026 auf 11,96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gleich.

Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

