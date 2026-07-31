Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Prudential-Investment
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31.07.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Prudential-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,64 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,376 Prudential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,76 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 30.07.2026 auf 11,35 GBP belief. Damit wäre die Investition 17,76 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Prudential belief sich zuletzt auf 27,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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