Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Rentables Prudential-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Prudential-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,698 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 451,37 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 12.03.2026 auf 10,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,14 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 27,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
