Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Prudential-Investment? 13.03.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Prudential-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,698 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 451,37 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 12.03.2026 auf 10,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 27,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prudential plc

mehr Nachrichten