Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lukratives Prudential-Investment?
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11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet
Die Prudential-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,84 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,737 Prudential-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 9,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,02 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 66,02 GBP entspricht einer negativen Performance von 33,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prudential belief sich zuletzt auf 24,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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