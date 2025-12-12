FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,24 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,712 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Prudential-Papiere wären am 11.12.2025 888,21 GBP wert, da der Schlussstand 10,87 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 888,21 GBP entspricht einer negativen Performance von 11,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Prudential eine Börsenbewertung in Höhe von 27,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at