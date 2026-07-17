FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Prudential-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,33 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,040 Prudential-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Prudential-Aktie auf 10,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790,17 GBP wert. Mit einer Performance von -20,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 26,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at