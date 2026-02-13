Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Langfristige Investition
|
13.02.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 7,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,759 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 10,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,94 GBP wert. Mit einer Performance von +48,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Prudential wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,29 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
