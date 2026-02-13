Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 13.02.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 7,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,759 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 10,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,94 GBP wert. Mit einer Performance von +48,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Prudential wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,29 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prudential plc

mehr Nachrichten