Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Profitable Prudential-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.06.2023 wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,15 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 896,861 Prudential-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 516,59 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 11.06.2026 auf 9,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,83 Prozent verringert.
Insgesamt war Prudential zuletzt 23,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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