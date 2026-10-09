Prudential Aktie

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WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Prudential-Investition im Blick 09.10.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Prudential-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Prudential-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,02 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 66,600 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 591,14 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 08.10.2026 auf 8,88 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,89 Prozent abgenommen.

Prudential erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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