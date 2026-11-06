Prudential Aktie

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WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Lohnender Prudential-Einstieg? 06.11.2026 10:03:30

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Prudential-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prudential-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Prudential-Papier 14,76 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hat, hat nun 677,736 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 9,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 290,75 GBP wert. Mit einer Performance von -37,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Prudential eine Marktkapitalisierung von 23,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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