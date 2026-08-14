Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lukrative Prudential-Investition?
|
14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,95 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 668,842 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 10,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 805,46 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,95 Prozent.
Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 25,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential plc
|
14.08.26
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: Hätte sich eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)