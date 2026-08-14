FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Prudential gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,95 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 668,842 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 10,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 805,46 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,95 Prozent.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 25,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at