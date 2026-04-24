FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,60 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Prudential-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,490 Prudential-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (11,29 GBP), wäre das Investment nun 772,91 GBP wert. Damit wäre die Investition um 22,71 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Prudential bezifferte sich zuletzt auf 28,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at