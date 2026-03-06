FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prudential-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prudential-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prudential-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 11,22 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,915 Prudential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 97,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,91 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 2,79 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 27,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

