Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Langfristige Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prudential-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prudential-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 11,22 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,915 Prudential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 97,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,91 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 2,79 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 27,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential plc
|
06.03.26
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prudential-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Prudential Study Finds Financial Wellbeing Tapers with Age Across Asia (EQS Group)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.02.26
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Prudential plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|12,40
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.