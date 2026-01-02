Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Rentabler Prudential-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prudential von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Prudential-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,11 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,629 Prudential-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 11,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,31 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 12,69 Prozent gleich.
Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 28,97 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|13,40
|0,75%
