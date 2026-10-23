Prudential Aktie

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WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Rentable Prudential-Anlage? 23.10.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prudential von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Prudential-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,21 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Prudential-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,799 Prudential-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 8,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,84 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,16 Prozent eingebüßt.

Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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