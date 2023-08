FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Reckitt Benckiser abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Reckitt Benckiser gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Reckitt Benckiser-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,70 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Reckitt Benckiser-Aktie investiert hat, hat nun 22,372 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Reckitt Benckiser-Aktien wären am 09.08.2023 1 281,89 GBP wert, da der Schlussstand 57,30 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Reckitt Benckiser eine Marktkapitalisierung von 40,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at