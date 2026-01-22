Reckitt Benckiser Aktie
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
|Reckitt Benckiser-Performance
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätte eine Reckitt Benckiser-Kapitalanlage von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Reckitt Benckiser-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,47 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Reckitt Benckiser-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,654 Reckitt Benckiser-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,88 GBP, da sich der Wert eines Reckitt Benckiser-Papiers am 21.01.2026 auf 60,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,12 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser belief sich zuletzt auf 41,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc
Analysen zu Reckitt Benckiser Plc
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Plc
|69,78
|0,29%
